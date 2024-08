"Star Trek"-Schauspielerin Patti Yasutake an Krebs gestorben

Traurige Nachrichten für alle Star Trek-Fans. Die Schauspielerin Patti Yasutake verlor mit 70 Jahren den langen Kampf gegen den Krebs. Ihr Manager und guter Freund Kyle Fritz erklärt gegenüber Deadline, dass sie am Montag im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen sei. "Patti war meine erste Kundin, als ich vor über dreißig Jahren anfing", offenbart Kyle und führt fort: "Wir haben jeden Tag genossen, an dem wir zusammenarbeiten konnten, und ich werde ihr geistiges Talent und ihre Hartnäckigkeit, aber vor allem ihre Freundschaft vermissen."

Ihre letzte Rolle vor ihrem Tod war einer der profiliertesten in ihrer Karriere, wie das Magazin weiter berichtet. Die Darstellerin stand für den Netflix-Hit "Beef" vor der Kamera – dort verkörperte sie die Rolle Fumi Nakai, die Mutter von George. Aber auch in "Star Trek" erlangte sie eine große Fangemeinde durch ihre Rolle Alyssa Ogawa, die eine Krankenschwester darstellte. Auch in den Fortsetzungen des Films schlüpfte sie wieder in die berühmte Figur.

Patti wuchs in Los Angeles auf und schloss ein Studium der Theaterwissenschaften ab. Ihr erstes Filmdebüt gab sie 1986 in der Komödie "Gung Go" von Ron Howard (70). Dort hatte sie eine ausgewanderte japanische Ehefrau gespielt, die versuchte, sich ernsthaft zu amerikanisieren. Aus dem Stück entstand eine Serie, in der sie ihre Rolle weiterführte und durch die Zeit immer bekannter wurde.

