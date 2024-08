Wieder im Krankenhaus: Gemma Collins in Sorge um ihre Mutter

Gemma Collins (43) macht sich große Sorgen um ihre Mutter Joan. Bereits im Juni wurde die 80-Jährige wegen akuter Atemprobleme im Krankenhaus behandelt. Nun bangt die Familie erneut um die Gesundheit von Mama Joan, denn sie ist schon wieder im Krankenhaus, wie die The Only Way Is Essex-Bekanntheit jetzt auf Instagram berichtet. Ihren Fans teilt sie mit: "Kein Tag ist selbstverständlich. Mama war gestern Abend zur Kontrolle im Krankenhaus und wurde dann dabehalten." Dazu teilt sie ein Erinnerungsfoto der Familie, auf dem ihre Mutter ganz vorne in einem Pool glücklich und munter in die Kamera schaut.

In ihrem Posting richtet sie ebenfalls liebevolle Worte direkt an ihre Mutter. "Ich schicke ganz viel Liebe an Joan. Komm schnell nach Hause, wir lieben dich", schreibt der Fernsehstar emotional. Auch in den Kommentaren drücken zahlreiche Nutzer ihr Mitgefühl aus. Unter dem Beitrag häufen sich Genesungswünsche wie "Hoffentlich geht es deiner Mutter bald besser" oder "Ich schicke Mama Joan ganz viel Liebe und wünsche ihr eine schnelle Besserung".

In der Bildunterschrift klagt Gemma ebenfalls, dass in diesem Jahr "ein Ereignis nach dem anderen" auf sie zukommt. Damit bezieht sich die Reality-TV-Bekanntheit höchstwahrscheinlich auf den unschönen Vorfall im Juni dieses Jahres. Während eines gemeinsamen Familienessens hörte Joan plötzlich auf zu atmen und wurde anschließend im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt. "Mir wurde gesagt, dass sie sterben könnte", erinnerte sich Gemma auf Instagram an diesen Schockmoment.

Instagram / gemmacollins Reality-TV-Bekanntheit Gemma Collins und ihre Familie

Instagram / gemmacollins Gemma Collins' Mutter Joan

