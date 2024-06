Lebensgefahr: Gemma Collins' Mutter musste ins Krankenhaus!

Vor wenigen Tagen erlebte Gemma Collins (43) einen großen Schock. Nach einem gemeinsamen Familienessen hatte ihre Mutter Joan schlagartig aufgehört zu atmen. Daraufhin sei die 80-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Meine Mutter wurde plötzlich ins Krankenhaus gebracht und mir wurde gesagt, dass sie sterben könnte. Sie würden sie nicht wiederbeleben, wenn sie einen Herzstillstand erleiden würde", erinnert sie sich nun in einem Interview mit The Sun zurück.

Mittlerweile soll sich Gemmas Mutter wieder auf dem Weg der Besserung befinden. "Es war eine höllische Zeit und ich bin wirklich glücklich, aber nicht so glücklich, weil meine Mutter auf der Intensivstation liegt, aber sie ist auf dem Weg der Besserung, Gott sei Dank", erklärt die Reality-TV-Darstellerin ihren Fans in einem Instagram-Video. Bereits im vergangenen August musste ihre Mama ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gemma teilte damals im Netz ein Foto, das ihre Mutter mit einem Beatmungsschlauch in der Nase zeigte. "So ein beängstigender Moment, wenn meine Mutter ins Krankenhaus kommt. Danke an das Queens Hospital Romford, für alles, was ihr tut", schrieb sie zu der Aufnahme.

Gemma und ihre Mutter stehen sich ziemlich nahe. Die 80-Jährige war auch in die Hochzeitsplanungen von Gemma und ihrem Partner Rami Hawash involviert. Das verriet die The Only Way Is Essex-Bekanntheit Anfang des Jahres in einem Clip, den sie in ihrer Instagram-Story teilte.

