Bilder zeigen J.Lo mit ernster Miene bei Hausbesichtigung

Böse Zungen behaupten schon seit einigen Monaten, dass Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) bereits getrennte Wege gehen. Die Gerüchte verdichten sich aktuell immer weiter. Nachdem der Schauspieler bereits eine neue Bleibe im Wert von mehreren Millionen gekauft hat, zog auch die Sängerin nach. Am Wochenende wurde J.Lo bei der Besichtigung eines 62 Millionen Euro schweren Anwesens gesichtet, das ihr offenbar aber nicht zusagte. Denn Bilder zeigen nun, wie sie mit ernster Miene, versteckt hinter einer Sonnenbrille, eine rund 20 Millionen Euro teure Luxusimmobilie in Beverly Hills besichtigt.

Jennifer erschien in einem weißen Hemd, lässig in eine weite, gestreifte Hose gesteckt. Die Ärmel ihres Oberteils krempelte sie locker hoch und ließ die obersten Knöpfe offenstehen. Ein Lächeln kam ihr während des Termins offenbar nicht über die Lippen. Ein Insider äußert gegenüber dem Magazin die Vermutung, dass die "On the Floor"-Interpretin nicht nur wegen der Involvierung der fünf Kinder in das Ehe-Drama verärgert sei, sondern auch darüber, dass sie sich von Ben gedemütigt fühle.

Bisher haben sich J.Lo und Ben noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert – das könnte sich allerdings demnächst ändern! Demnach sollen die beiden bereits eine gemeinsame Erklärung für die Öffentlichkeit vorbereitet haben, in der sie ihre Trennung bekannt geben. Zudem wollen J.Lo und Ben wohl auch zeitgleich die offiziellen Scheidungspapiere veröffentlichen. Das berichtete Mirror.

MEGA Jennifer Lopez in New York im Juli 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

