Scheidungserklärung von Ben Affleck und J.Lo ist vorbereitet

Werden die Gerüchte nun traurige Gewissheit? Seit Monaten wird über eine Ehekrise zwischen Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) spekuliert – die Scheidung des ehemaligen Hollywood-Traumpaares soll kurz bevorstehen. Wie Mirror nun berichtet, sollen die Sängerin und der Schauspieler bereits eine gemeinsame Erklärung für ihre Fans vorbereitet haben, die mit der Einreichung der Scheidungspapiere veröffentlicht werden soll. In der werden sie wohl erklären, dass sie sich zwar sehr lieben, aber von nun an getrennte Wege gehen werden.

Erst gestern war bekannt geworden, dass die Hollywoodstars zwar fest vorhaben, sich scheiden zu lassen, sich dabei aber wohl selbst im Wege stehen. Wie TMZ von dem Paar nahestehenden Quellen erfahren haben will, sollen J.Lo und Ben sich weigern, miteinander zu sprechen – sowohl privat als auch über das Telefon. Das soll die Scheidung der beiden drastisch verlangsamen.

Dabei sollen die "On The Floor"-Interpretin und ihr Liebster eigentlich gar nicht so viele offene Fragen zu klären haben: Wie das Magazin weiter berichtete, sollen sie vor ihrer Hochzeit einen Ehevertrag geschlossen haben. Der einzige Vermögenswert, den sie noch aufteilen müssen, soll ihre Villa in Beverly Hills sein – diese steht derzeit zum Verkauf. Zudem haben Jennifer und Ben angeblich keine Anwälte eingeschaltet, stattdessen soll alles über ihre jeweiligen Geschäftsmanager laufen.

Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

