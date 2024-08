Eine Woche nach Scheidung: Lauryn Shannon datet schon wieder

Mama Junes (44) Tochter Lauryn "Pumpkin" Efird und ihr Ehemann Josh Efird haben nach sechs Jahren Ehe beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Laut Informationen von TMZ hatte sich das Paar bereits vor drei Monaten getrennt, doch erst vergangene Woche reichten sie die Scheidung ein. Nun sollen sowohl Pumpkin als auch Josh jemand Neues in ihrem Leben haben: Der Realitystar soll wohl mit einem Mann namens Darrin anbandeln, während Josh eine Frau namens Keely datet.

Die Scheidung von Pumpkin und Josh soll zudem Thema in der Realityshow "Mama June: From Not to Hot" sein, an der die Familie derzeit arbeitet. Jedoch ist wohl geplant, dass ihre neuen Partner nicht in der Show auftreten werden. Ursprünglich reichte Pumpkin vergangene Woche die Scheidung ein, nachdem das Paar sich darauf geeinigt hatte, wie das Sorgerecht für ihre vier Kinder Ella, Bentley und die Zwillinge Sylus und Stella sowie die Aufteilung ihres gemeinsamen Hauses geregelt wird. Trotz ihrer jungen Eheprobleme scheinen die beiden nun wieder auf Kurs zu sein und sich auf ihre neuen Lebensabschnitte zu freuen.

Pumpkin und Josh heirateten im Alter von 18 beziehungsweise 22 Jahren im Jahr 2018. Ihre Beziehung sah sich mehrfachen Herausforderungen gegenüber, insbesondere aufgrund von Kommunikationsproblemen und Belastungen durch andere Familiensituationen. Trotz ihrer Trennung haben sie ein freundschaftliches Verhältnis zueinander bewahrt und setzen sich weiterhin gemeinsam für das Wohl ihrer Kinder ein. Die Zuschauer können gespannt sein, wie die Scheidung und die Neuausrichtung der beiden in der Reality-TV-Serie dokumentiert wird.

Instagram / pumpkin Joshua und Lauryn "Pumpkin" Efird mit ihren Kindern

Instagram / pumpkin Lauryn Shannon, US-Realitystar

