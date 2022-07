Mama June hielt Heirat mit Justin vor ihren Töchtern geheim

Dieses Glück wollte sie offenbar nicht mit ihren Töchtern teilen! Vor wenigen Wochen bestätigte June Shannon (42), besser bekannt als Mama June: Sie und ihr Partner Justin Stroud haben sich bereits im März das Jawort gegeben. Für die Fans der Reality-TV-Bekanntheit kam diese Nachricht überraschend. Immerhin waren die beiden erst seit etwa sechs Monaten zusammen. Doch nicht nur ihre Community – auch ihre Töchter Honey Boo Boo (16) und Pumpkin wussten von nichts, wie diese nun verrieten.

Mit E! News sprachen die beiden über die Hochzeit ihrer Mutter. So sollen die Schwestern davon nur durch Zufall erfahren haben. "Ich fand tatsächlich eine Quittung in meinem Postfach, auf der stand, dass sie eine Heiratsurkunde beantragt hatte", erinnerte sich Lauryn "Pumpkin" Shannon. Als sie June zur Rede stellte, habe diese das sogar verneint. "Und dann hat sie irgendwann gesagt: 'Oh, ich habe geheiratet.' Wir waren sehr schockiert", berichtete die 22-Jährige.

Auch ihre jüngere Schwester Alana alias Honey Boo Boo hat diese Entwicklung nicht kommen sehen. "Es hat mich wirklich überrascht, weil Mama immer gesagt hat, dass sie niemals heiraten würde", erklärte die 16-Jährige. Allerdings habe sich June in den vergangenen Jahren stark verändert.

