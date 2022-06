June Shannon (42) alias Mama June bricht ihr Schweigen! Vor rund zwei Wochen wurde bekannt: Nach langwierigen Streitigkeiten musste der US-amerikanische Realitystar das Sorgerecht für seine Tochter Honey Boo Boo (16) endgültig an deren Schwester Lauryn Efird, bekannt als Pumpkin, abgeben. Ihr jüngstes Kind darf die 42-Jährige somit nur noch mit Lauryns Erlaubnis besuchen und muss Unterhalt zahlen. Nun äußerte sich Mama June erstmals zu dem Gerichtsbeschluss.

Im Podcast "Virtual Reali-tea" erklärte die TV-Persönlichkeit: "Es ist nicht so, dass jemand das Sorgerecht verloren hat. Im Staat Georgia hat man jedes Jahr eine vorübergehende Vormundschaft." In ihrem Alter konnte Honey Boo Boo, die mit bürgerlichem Namen Alana heißt, inzwischen selbst entscheiden, in wessen Obhut sie leben will. "Alana hat die Entscheidung getroffen, in diesem Umfeld zu bleiben", fasste sie zusammen und sprach dabei von ihrer Tochter Pumpkin.

Einen großen Unterschied kann Mama June mit dem Verlust des Sorgerechts aber gar nicht feststellen. Auch jetzt herrsche weiterhin Kontakt und Mutter und Tochter sehen sich angeblich regelmäßig. "Der einzige Unterschied ist, dass sie nicht jeden Tag neben mir zu Hause sitzt", betonte sie.

Anzeige

Getty Images Mama June mit ihren Töchtern Alana und Lauryn sowie Enkelin Ella Grace

Anzeige

Getty Images Honey Boo Boo und Mama June, Juli 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / mamajune June Shannon mit ihren Töchtern Alana und Lauryn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de