Mama June (42) ist wieder stolze Oma geworden! Die Tochter der Reality-TV-Bekanntheit Lauryn Efird, besser bekannt als Pumpkin, ist mit 22 Jahren schon Mama von zwei Kindern. Im vergangenen Monat wurden dann bekannt, dass ihr Mann Joshua nach Ella Grace und Bentley Jameson sie erneut Nachwuchs bekommen: Sie erwarten ein Junge und ein Mädchen. Jetzt hat Pumpkin ihre Zwillinge wohl auf die Welt gebracht!

"Mutter und Babys sind glücklich und gesund und Josh ist überglücklich, dass die Babys endlich da sind", berichtete ein Insider The Sun. Am vergangenen Donnerstag sollen die Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein. Nur drei Tage nach der Entbindung hätten die drei das Krankenhaus schon wieder verlassen können. Weder Oma June noch Pumpkin selbst haben sich bisher zu der Geburt der Kinder geäußert.

Erst vor zehn Monaten brachte Pumpkin ihren Sohn auf die Welt. Dessen Geburt gab die glückliche Mutter nur einen Tag nach der Entbindung in den sozialen Medien bekannt und postete auch gleich das erste Bild des Jungen. Mit den drei Babys und ihrer vierjährigen Tochter haben die Efirds jetzt also alle Hände voll zu tun.

Instagram / pumpkin Lauryn Efird mit ihrer Tochter Ella Grace

Instagram / pumpkin Joshua und Lauryn "Pumpkin" Efird, Realiyt-TV-Bekanntheiten

Instagram / mamajune June Shannon mit ihren Töchtern Alana und Lauryn

