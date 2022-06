Die Entscheidung ist gefallen! Im Jahr 2019 wurden June Shannon (42), besser bekannt als Mama June, und ihr damaliger Freund Geno Doak wegen Drogenbesitzes verhaftet. Im Rahmen des Prozesses wurde der TV-Persönlichkeit auch vorübergehend das Sorgerecht für ihre damals 14-jährige Tochter Honey Boo Boo (16) aberkannt, da sie ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt habe. Jetzt hat Mama June das Sorgerecht für ihre jüngste Tochter endgültig verloren.

Das berichtet The Sun und beruft sich dabei auf Gerichtsunterlagen, die ihnen vorliegen sollen. Demnach soll Mama June das Sorgerecht nun komplett und dauerhaft an ihre Tochter Lauryn Efird, besser bekannt als Pumpkin, abgegeben müssen. Das endgültige Urteil in den langwierigen Streitigkeiten soll bereits im April gefallen sein. June darf ihre Jüngste nur noch mit der Erlaubnis von Lauryn besuchen und muss monatlich einen Unterhalt von rund 750 Euro an den "Here Comes Honey Boo Boo"-Star zahlen, bis er 18 Jahre alt ist.

Bereits im Jahr der Drogenklage war Honey Boo Boo zu ihrer großen Schwester gezogen. Ihre Mutter hatte damals nämlich Hals über Kopf ihr Haus verkauft, um schnell an Geld zu kommen. Zusammen mit ihrem Ex lebte June dann in einem Wohnwagen.

Anzeige

Getty Images Mama June mit ihren Töchtern Alana und Lauryn sowie Enkelin Ella Grace

Anzeige

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

Anzeige

Getty Images Mama June, Pumpkin, Honey Boo Boo und Sugar Bear in Los Angeles, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de