Jax Taylor in Klinik: Hat er noch Kontakt zu Ex Brittany?

Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (45) trennten sich vor wenigen Monaten. Derzeit sucht der TV-Star in einer Einrichtung für psychische Gesundheit Hilfe. Vergangene Woche hat er sich von alleine in die stationäre Behandlung eingewiesen, da es ihm mental nicht gut geht. Dennoch hat er Kontakt zu seiner Familie: "Er kommuniziert weiterhin mit Brittany und seinem Sohn", betont eine Quelle gegenüber Daily Mail. Wie lange der ehemalige "Vanderpump Rules"-Star in der Einrichtung bleiben wird, ist derzeit unklar.

Brittany unterstützt Jax in seinem Bemühen, Hilfe zu suchen, und hat diesen Schritt jahrelang befürwortet. "Sie ist froh, dass er sich endlich entschieden hat, Hilfe bei seinen psychischen Problemen zu suchen", meint die Quelle. Das Paar hat alle Gespräche über ihre Beziehungszukunft vorerst auf Eis gelegt, während Jax sich auf seine Genesung konzentriert. Ursprünglich hatten die beiden nur von einer Trennung auf Zeit gesprochen.

Brittany und Jax verkündeten ihre vorläufige Trennung im Februar nach fast fünf Jahren Ehe. Seitdem hat Brittany ihr gemeinsames Zuhause in Valley Village verlassen und ist in eine Ferienwohnung umgezogen. Die Trennung markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Beziehung des Paares, das 2019 geheiratet hatte. Jax hatte in den letzten Monaten offen über seine mentalen Probleme gesprochen und nutzte seine Social-Media-Plattformen, um seinen Fans Einblicke in seine Therapie zu geben. Brittany, die ebenfalls im Reality-TV zu sehen ist, hat in diesen herausfordernden Zeiten die Unterstützung von Freunden gefunden – und wurde zuletzt auch häufiger mit dem einstigen US-Bachelorette-Teilnehmer Tanner Courtad gesehen.

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright

