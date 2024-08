Sara Ramírez und Ex Ryan einigen sich in Scheidungsprozess

Sara Ramírez (48) und Ryan Debolt einigen sich in ihrem Scheidungsprozess! In den Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, werden einige neue Details bekannt. So einigen sich die beiden darauf, jeweils keinen Ehegattenunterhalt zu erhalten. Dadurch, dass das Ex-Paar keine gemeinsamen Kinder hat und ein Ehevertrag vorliegt, soll die Scheidung recht unkompliziert sein. Sobald ein Richter die Einigung absegnet, wird die Auflösung der Ehe voraussichtlich am 16. Dezember dieses Jahres rechtskräftig sein. Als Grund für das Ehe-Aus gab Sara in den Papieren unüberbrückbare Differenzen an.

Erst vor zwei Monaten hatte die Schauspielerin die Scheidung von Ryan eingereicht. Zuvor lebten sie bereits einige Jahre getrennt. In den Dokumenten gaben Sara und Ryan den Januar 2018 als Trennungsdatum an. Der Öffentlichkeit erzählten sie jedoch erst drei Jahre später von ihrem Liebes-Aus. "Wir bleiben liebevoll und unterstützend in der Art und Weise, wie wir unsere neuen individuellen Wege beschreiten. Wir danken euch, dass ihr unseren Entscheidungen Raum gebt und die Privatsphäre unserer Familien respektiert, während wir diesen Prozess zu unseren eigenen Bedingungen durchlaufen", erklärte Sara damals in ihrem Trennungsstatement.

Sara und Ryan gaben sich im Juli 2012 das Jawort. Über die Ehe war nur wenig bekannt. In einem Interview mit Glamour im Jahr 2013 gab Sara einen seltenen privaten Einblick in ihre Beziehung. Der Serienstar sprach darüber, dass die beiden großen Wert darauf legten, komplett sie selbst zu sein. "Wenn man sich selbst erlaubt, gesehen zu werden, funktioniert das [die Ehe] meiner Erfahrung nach", erklärte Sara.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sara Ramírez, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Sara Ramírez, Serienstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Sara noch mal zu der Scheidung äußern wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de