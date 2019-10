Na, hättet ihr sie erkannt? Ganze zehn Jahre lang spielte Sara Ramírez (44) bei Grey's Anatomy mit. Ihre Rolle der Dr. Callie Torres hatte von 2006 bis 2016 so einiges durchgemacht – von einer Blitzhochzeit, über das Outing ihrer Homosexualität bis hin zu einem Kind und einer erneuten Scheidung war alles dabei. Aber auch die Schauspielerin selbst hat in den vergangenen Jahren eine echte Wandlung vollzogen: Promiflash zeigt euch, wie Sara heute aussieht!

Bei diesen Bildern muss man schon zweimal hingucken: Die 44-Jährige war in der Serie vor allem für ihre braune Wallemähne bekannt – doch von dieser verabschiedete sich Sara bereits vor einigen Jahren. Stattdessen trägt das TV-Gesicht jetzt einen radikalen Undercut. Auch in Sachen Styling geht es die Beauty mittlerweile relaxter an – statt auf verspielte Looks und Kleider setzt der ehemalige "Grey's Anatomy"-Liebling viel mehr auf legere und lässige Outfits.

Aktuell steht Sara für die Hauptrolle in der Serie "Madam Secretary" vor der Kamera. Ein Comeback in der beliebten Arztserie scheint für sie aber nicht ausgeschlossen zu sein. Erst vor einem Jahr heizte die Serien-Bekanntheit die Gerüchteküche höchstpersönlich an: "Sie sind offen dafür, dass Callie zurückkommt. Jetzt liegt es nur noch an ABC."

Getty Images Sara Ramírez, ehemalige "Grey's Anatomy"-Darstellerin

Getty Images Schauspielerin Sara Ramírez im März 2015

Getty Images Sara Ramírez im März 2018

