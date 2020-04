Sara Ramírez (44) wurde durch Grey's Anatomy zum gefeierten Serienstar. Die Beauty verkörperte in der beliebten Sendung über einige Jahre die bisexuelle Ärztin Dr. Callie Torres. Vor vier Jahren hat sich die Schauspielerin ebenfalls als bisexuell geoutet. Dieser Schritt war ihr nicht gerade leicht gefallen, wie sie in einem früheren Interview erklärte: Sara fand erst durch ihre Rolle in der Serie die Kraft, zu sich selbst zu stehen.

Knapp zehn Jahre lang hatte die heute 44-Jährige die beliebte Ärztin gespielt, bevor sie 2015 dem Format den Rücken kehrte. Genau ein Jahr nach ihrem Ausstieg hatte Sara all ihren Mut zusammengenommen, um sich zu outen. Damit an die Öffentlichkeit zu gehen war ihr aber schwergefallen. "Als mich meine Karriere vom Theater zum Fernsehen brachte, fühlte ich mich bereit, die Reise einer bisexuellen Person darzustellen, die ich noch nie zuvor im Fernsehen gesehen hatte", erzählte sie gegenüber People. Die Schauspielerin habe jedoch Angst davor gehabt, dass ihre eigene sexuelle Orientierung ihren Erfolg in Hollywood negativ beeinflussen könnte.

Noch während ihrer Zeit bei "Grey's Anatomy" hatte sich Sara mit den eventuellen Reaktionen der Öffentlichkeit auf ihr Outing beschäftigt. "Ich habe mich wirklich mit den möglichen Konflikten und Diskriminierungen auseinandergesetzt, von denen ich wusste, dass sie mir sowohl innerhalb als auch außerhalb der LGBTQ-Community begegnen würden", erzählte sie im Gespräch offen.

United Archives GmbH/ActionPress Sara Ramírez als Callie Torres in "Grey's Anatomy"

Getty Images Schauspielerin Sara Ramírez im März 2015

Getty Images Ex-"Grey's Anatomy"-Star Sara Ramírez

