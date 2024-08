Würde TV-Star Evelyn Burdecki in das Sommerhaus einziehen?

Realitystar Evelyn Burdecki (35) hat in den vergangenen Jahren bereits an so einigen TV-Formaten teilgenommen – ob als Kandidatin bei Der Bachelor, Let's Dance oder Siegerin vom Dschungelcamp. Pünktlich zum Start der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars kommt die Frage auf, ob sich die gebürtige Düsseldorferin auch diesem Abenteuer stellen würde. "Nein, ich liebe es zuzuschauen, aber selber reingehen, das würde ich mich nicht trauen", gesteht sie Promiflash bei der diesjährigen Bertelsmann-Party.

Evelyns Dauersingle-Status ist allseits bekannt. Im August 2022 hatte sich die TV-Bekanntheit in ihrer eigenen Datingshow Topf sucht Burdecki bei Sat.1 auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Allerdings blieb diese erfolglos. Doch ob mit oder ohne Partner, zu einer möglichen Teilnahme am Sommerhaus äußert sich die Blondine weiter: "Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich glaube, das kann richtig anstrengend sein, als Pärchen in das Sommerhaus der Stars zu gehen und dort mit anderen Paaren zusammen rumzuhängen. Ich denke, das würde ich nicht tun."

Im Spätsommer 2024 startet "Das Sommerhaus der Stars" in die neunte Runde. Nachdem sich Samira (30) und Serkan Yavuz (31) im vergangenen Jahr als Gewinner der Staffel durchsetzen konnten, treten in diesem Jahr unter anderem Ex-GZSZ-Star Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmitt sowie die Designerin Sarah Kern (55) und ihr Partner Tobias Pankow gegeneinander an. Ebenfalls kämpfen Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (32) und ihre Jugendliebe Stefan Kleiser sowie das Temptation Island-Pärchen Umut Tekin (27) und Emma Fernlund um den Sieg und 50.000 Euro.

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

RTL/ Stefan Gregorowius Gruppenbild "Das Sommerhaus der Stars" 2024

