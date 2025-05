Mit diesen Formaten hat Mrs. Marlisa am meisten verdient

Social-Media-Star Marlisa Rudzio (35), auch bekannt als Mrs. Marlisa, hat in einem Instagram-Reel auf dem Account von RTLplus Details zu ihren Einkünften verraten. Vor allem die Teilnahme an den Shows Prominent getrennt und Reality Queens hat ihr dabei das meiste Geld eingebracht. "Mit jeder Show steigen auch die Gagen", erklärt sie, räumt aber zugleich mit einem Vorurteil auf: "Viele denken immer, das ist ultra viel und dass man danach reich ist, aber Leute, es ist nicht so, es ist fake, es ist mehr Schein als Sein."

In ihrem Reel gibt Marlisa weitere Einblicke und betont, dass man zwar überdurchschnittlich gut verdienen könne, aber nicht reich werde: "Man kann schon gut davon leben, mehr als der Ottonormalverbraucher, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass man reich ist." Die beiden Formate, an denen sie unter anderem teilgenommen hat, seien zwar lukrativ gewesen, aber auch sehr anstrengend: "Das waren auch harte Formate", erzählt die Reality-Bekanntheit. Neben der finanziellen Seite gehe es in solchen Shows vor allem darum, sich selbst und die eigene Marke zu präsentieren.

Marlisa Rudzio hat sich in den letzten Jahren einen Namen sowohl in der Reality-Szene als auch auf Social-Media-Plattformen gemacht. Ihre ehrliche Art und ihre Nähe zu ihren Followern haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht. Hinter den Glamour-Auftritten im Fernsehen steht jedoch eine Frau, die mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, wie ihre jüngsten Aussagen zeigen. Neben ihrer Karriere ist Marlisa dafür bekannt, regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben zu teilen, dabei jedoch immer darauf zu achten, dass sie authentisch bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Januar 2024

Anzeige Anzeige