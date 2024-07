Vorgetäuschte Angst? "Reality Queens" genervt von Marlisa

In der aktuellen Folge von Reality Queens wächst Marlisa Rudzio (34) über sich hinaus. In einem Spiel müssen die Kandidatinnen sich gegenseitig mit einer Schwimmnudel von einem Holzbalken ins Wasser schubsen. Für Marlisa ein absolutes Horrorszenario, denn die Reality-Bekanntheit wäre als Kind fast ertrunken. "Ich habe unfassbare Angst vorm tiefen Wasser. Es ist ein Kindheitstrauma, das ich einfach nicht loswerde", betont die Fernsehpersönlichkeit niedergeschlagen. Schon vor der Challenge fließen bei der Podcasterin dicke Tränen, was bei ihrer Mitstreiterin Emmy Russ (25) überhaupt nicht gut ankommt. "Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste, dass ihre Show noch mal kommen muss", lästert das Erotikmodel genervt.

Trotz sichtlicher Panik kann sich Marlisa überwinden und gewinnt die Wasser-Challenge sogar. "Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe", gesteht die 34-Jährige unter Tränen. Auch beim nächsten Spiel beweist die Ex-Freundin von Fabio De Pasquale (29) Mut: Zum Rudern meldet sie sich freiwillig. Doch hatte sie nicht eigentlich panische Angst vorm tiefen Wasser? "Ich finde das einfach fragwürdig. Marlisa hat gestern so einen Aufstand gemacht wegen ihrer Angst. Und heute meldet sie sich freiwillig", übt Emmy scharfe Kritik. Auch die anderen Kandidatinnen zeigen sich verständnislos. "Hä, selbst die Verwirrung ist verwirrt", entgegnet Joelina Karabas (24) genervt. Auch Carina Spack (28) ist sich sicher: "Marlisa ist in meinen Augen auf jeden Fall eine Schauspielerin und falsch."

Hat Marlisa nun Angst vor dem Wasser oder nicht? Promiflash hakt bei der einstigen Temptation Island-Kandidatin nach. "Meine Panik im Wasser ist nicht kontrollierbar", stellt die Influencerin klar. Beim Paddeln habe sie keine Angst gehabt, ins kühle Nass zu fallen. Deshalb betont sie: "Man kann auf einem Boot paddeln nicht damit vergleichen, wie es ist, ins tiefe Wasser zu fallen." Von ihrer Konkurrentin Emmy sei sie schwer enttäuscht: "Dass gerade Emmy, die selber eine unschöne Kindheit hatte, kein Mitgefühl gezeigt hat, finde ich traurig."

Anzeige Anzeige

RTL Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

RTL Jasmin Herren, Marlisa Rudzio, Emmy Russ, Ricarda Raatz, Joelina Karabas bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Marlisa ihre Ängste nur vortäuscht? Ja, ich kaufe ihr das einfach nicht ab. Nein, sie leidet wirklich! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de