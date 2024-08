Nach Beauty-OP: Katie Price wurde am Flughafen verhaftet

Schlechte Nachrichten für Katie Price (46): Nach einem Kurztrip in die Türkei wartete am Flughafen Heathrow die Polizei auf das ehemalige Model. Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen nun, wie sie in einem Auto auf die Beamten wartet. Dabei hat sie von ihrem kürzlichen Facelift noch einen Verband um den Kopf. In einer Stellungnahme der zuständigen Behörden heißt es: "Eine 46-jährige Frau aus Surrey wurde am Donnerstag, den 8. August, um 19:45 Uhr am Flughafen Heathrow festgenommen, weil sie nicht vor Gericht erschienen ist." Sie befinde sich nun in Untersuchungshaft und soll am nächsten Tag vor den Royal Courts of Justice erscheinen.

Katie hat in den letzten Monaten mehrere Gerichtstermine verpasst. Dort soll sie sich in einem Insolvenzverfahren äußern. Insgesamt geht es um Steuerschulden im Wert von 890.000 Euro. Zuletzt begründete die TV-Sensation ihre Abwesenheit mit einem Filmprojekt. "Obwohl ich mir der Schwere meiner derzeitigen finanziellen Situation mit meinem laufenden Konkurs voll bewusst bin, bin ich heute schockiert, dass ich während meiner Arbeit an einem Dokumentarfilm über Korrekturoperationen wieder einmal Schlagzeilen mache", erklärte die Britin auf Instagram.

Zur gleichen Zeit postete sie Videos aus der Türkei, wo sie sich mehreren Schönheitsbehandlungen unterzog. Während sie sich von ihren Eingriffen erholte, war Katie in einem Hotel in Istanbul. Die anderen Gäste waren jedoch gar nicht begeistert. "Wir sind gerade hier und konnten dieses wunderbare Hotel nicht bemängeln, bis eine berüchtigte britische 'Berühmtheit' und ihr Gefolge ankamen und unsere Meinung dramatisch änderten", schrieb ein Urlauber auf TripAdvisor. Angeblich sei sie mit ihren offenen Wunden im Hotelpool schwimmen gegangen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr Mitgefühl für Katie Price und ihre Situation? Ja, sie tut mir echt leid. Nein. Das hat sie sich doch selbst eingebrockt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de