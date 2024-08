Nicht wiederzuerkennen: Joseph Quinn zeigt seine neue Frisur

Joseph Quinn (30), bekannt aus der Hit-Serie Stranger Things, war am Dienstag in London unterwegs und kaum wiederzuerkennen, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Der Schauspieler, der in der vierten Staffel die Rolle des Eddie Munson verkörpert, präsentierte sich mit einem Buzz Cut, weit entfernt von den wilden Locken des exzentrischen Schülers der Hawkins High School, den die Fans eigentlich kennen. Auch privat war der Serienstar sonst mit etwas längeren Haaren durch die Gegend gelaufen. Zumindest bis vor ein paar Wochen, als er sie sich bereits etwas kürzer schneiden ließ. Gekleidet in eine braune Cordjacke und weite Jeans, verließ er in der englischen Hauptstadt das French House Pub in Soho.

Die vierte Staffel von "Stranger Things" brachte den Fans Eddie, den Anführer des Hellfire Clubs, bekannt für seine langen, wilden Haare und seinen punkigen Kleidungsstil der 1980er-Jahre. Doch das Vergnügen währte nur kurz, da sein Auftritt tragisch endete, als er sich heldenhaft opferte, um seinen Freunden das Leben zu retten. Nach "Stranger Things" spielte Joseph in "A Quiet Place: Day One" mit und wird in den kommenden Filmen "Gladiator II" und "The Fantastic Four: First Steps" zu sehen sein.

Abseits der Filmsets hatte Joseph kürzlich eine denkwürdige Begegnung mit Pop-Ikone Taylor Swift (34). Im Podcast "Happy Sad Confused" erzählte er von seinem peinlichen ersten Treffen mit der Sängerin. "Ich habe Taylor Swift getroffen und gesagt: 'Du bist Taylor Swift.' Sie fand es sehr lustig", erinnerte er sich lachend. Taylor habe daraufhin seine Performance in "Stranger Things" gelobt, woraufhin Joseph unbeholfen geantwortet habe: "Oh, danke. Du bist Taylor Swift. Ich meine das als Kompliment." Während Josh Horowitz, der Gastgeber des Podcasts, über den Vorfall lachte, stellte Joseph klar: "Ich habe daraufhin gedacht, wie unfassbar dumm diese Aussage war, aber sie hat darauf mit viel Humor reagiert."

Tina Rowden/Netflix Joseph Quinn als Eddie Munson in "Stranger Things"

Getty Images Taylor Swift bei ihrem Konzert in den Niederlanden

Gefällt euch Joseph mit Buzz Cut oder längeren Haaren besser? Der Buzz Cut steht ihm echt super! Ich bin eher ein Fan von längeren Haaren. Ergebnis anzeigen



