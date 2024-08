"Spazierfahrt": Darum hat Katie Price keine Angst vor Haft

Katie Price (46) steckt derzeit in großen Schwierigkeiten. Die Reality-TV-Bekanntheit hat mehr als 3,7 Millionen Euro Schulden und ein Insolvenzverfahren am Hals. Da sie mehrfach nicht zu diesbezüglichen Gerichtsterminen erschienen ist, hat die zuständige Richterin vor wenigen Tagen hart durchgegriffen und einen Haftbefehl gegen sie erlassen. Wie ein Insider nun gegenüber The Sun berichtet, scheint Katie vor einer möglichen Gefängnisstrafe aber überhaupt keine Angst zu haben. "Katie meint, sie könne alle in Haft um den Finger wickeln und alle würden sie mögen. Jeder wird sie lieben und die Zeit im Gefängnis wird für sie eine Spazierfahrt", gibt der Informant an.

Trotz Haftbefehl ist Katie noch auf freiem Fuß, denn das Model befindet sich derzeit nicht in Großbritannien. Für einen Schönheitseingriff flog die verschuldete Unternehmerin vor wenigen Tagen nach Istanbul. In einer Klinik unterzog sie sich ihrem sechsten Facelift. Seither genießt die Fernsehpersönlichkeit mit ihrem Sohn Harvey (22) und ihrem Liebsten John Joe Slater unbekümmert die Zeit in einem Luxushotel in der Türkei.

Für ihre Schönheitsreise erntet Katie heftige Kritik. Doch vor wenigen Tagen betonte die leidenschaftliche Sängerin im Netz, dass sie sich ausschließlich aus beruflichen Gründen derzeit in der Türkei befinde. Denn offenbar arbeitet das Erotikmodel momentan an einem Dokumentarfilm über Schönheitseingriffe, der ihr aus den Schulden helfen soll. "Obwohl ich mir der Schwere meiner derzeitigen finanziellen Situation mit meinem laufenden Konkurs voll bewusst bin, bin ich heute schockiert, dass ich während meiner Arbeit an einem Dokumentarfilm über Korrekturoperationen wieder einmal Schlagzeilen mache", verteidigte sich die 46-Jährige auf Instagram.

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

Getty Images Katie Price, 2021

