Warme Worte: Sarah Ferguson gratuliert Prinzessin Beatrice

Im britischen Königshaus gibt es einen Grund zum Feiern: Prinzessin Beatrice (36) feiert ihren 36. Geburtstag! Das nimmt ihre Mutter Sarah Ferguson (64) nun zum Anlass, ihrer Tochter mit einer herzerwärmenden Nachricht ordentlich zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderbare Beatrice. Du bist die erstaunlichste Tochter, Mutter, Stiefmutter, Schwester, Ehefrau und Frau!", schreibt sie zu einem bisher unveröffentlichten Schnappschuss der beiden Frauen auf Instagram.

Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt das Mutter-Tochter-Duo in jüngeren Jahren, während Sarah ihrem Sprössling einen Kuss auf den Kopf drückt. In ihrem Beitrag führt die 64-Jährige weiter aus, sie sei sehr privilegiert, jeden Tag von Beatrice lernen zu können. "Du inspirierst mich und alle um dich herum immer wieder mit deiner Wärme, Neugier und Lebensfreude. Ich liebe dich", schwärmt sie, bevor sie mit einer erneuten Gratulation abschließt.

Es ist Sarah anzumerken, wie stolz sie auf ihren Nachwuchs ist – andersherum ist es aber genauso. Vergangenen Monat gab die ältere der beiden Töchter zu, ihre Mutter als Vorbild anzusehen – vor allem, da sie den Kampf gegen Brust- und Hautkrebs so gut gemeistert hat. "Ich glaube, das, was sie im letzten Jahr durchgemacht hat, hat viele Leute dazu gebracht, sich untersuchen zu lassen", betonte Beatrice im Gespräch mit OK!.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im September 2012

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Tochter Prinzessin Beatrice im Jahr 2016

