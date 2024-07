Prinzessin Beatrice ist inspiriert von ihrer Mutter Sarah

Sarah Ferguson (64), die Herzogin von York, blickt auf eine schwere Zeit zurück – sie erkrankte im vergangenen Jahr an Brust- und Hautkrebs. Ihre Tochter, Prinzessin Beatrice (35), ist stolz darauf, wie Sarah den Kampf gegen die Krankheit gemeistert hat. Das verrät sie im Gespräch mit OK!, bei einer Veranstaltung am Berkeley Square in London. Sie sieht ihre Mutter als Vorbild – auch für andere Menschen: "Ich glaube, das, was sie im letzten Jahr durchgemacht hat, hat viele Leute dazu gebracht, sich untersuchen zu lassen."

Beatrice und die 64-Jährige stehen sich sehr nahe. Das unterstrich die Prinzessin mit diesen liebevollen Worten: "Meine Mutter inspiriert mich immer", schwärmte sie und fügte hinzu: "Sie gehört zu den Menschen, die immer, auch wenn das Leben etwas wirklich Schweres für sie bereithält, trotzdem die fröhlichsten Menschen sind." Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) sei an der Krankheit und während ihrer Genesung gewachsen. "Ich liebe es, jeden Tag von ihr zu lernen – was auch immer du durchmachst, wende dich wieder der Freude zu, wende dich wieder der Liebe und der Freundlichkeit zu", erzählte die 35-Jährige.

Die Wertschätzung scheint in dieser Familie aber auf absoluter Gegenseitigkeit zu beruhen: Während Sarah sich wegen ihrer Krebserkrankung in Behandlung befand, wusste sie, dass sie auf die Unterstützung ihrer Töchter Beatrice und Prinzessin Eugenie (34) zählen kann. Im Interview mit Hello!, fand die Autorin ebenfalls rührende Worte für ihre Liebsten: "Ich habe die außergewöhnlichste Familie und ein großartiges Team", erklärte sie und ergänzte: "Meine Mädchen wissen, dass ich ihnen immer die Wahrheit sagen werde, egal wie schwer es ist."

Getty Images Sarah Ferguson, 2024

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

