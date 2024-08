Wegen Kokainkauf: Olympiateilnehmer Tom Craig festgenommen

Nach seinem Olympia-Aus sieht es für den australischen Hockeyspieler Tom Craig (28) nicht gut aus. Wie Herald Sun berichtet, wurde der Sportler in Paris festgenommen. Offenbar wurde er dabei erwischt, wie er sich Kokain gekauft hatte. Auch das australische Olympische Komitee bestätigt einen Vorfall in seinen eigenen Reihen, wie es in einer Mitteilung offenbart: "Wir bestätigen, dass sich ein Mitglied des australischen Hockeyteams in Gewahrsam befindet, nachdem es am 6. August in Paris verhaftet wurde."

Doch es gibt nach seiner Verhaftung gute Nachrichten für den 28-Jährigen – es wird keine Anklage erhoben, wie das Magazin weiter berichtet. Das wäre gut für den Sportler, denn in der kommenden Saison steht er bei dem Hamburger Polo Club unter Vertrag. Der Klub reagierte kurz nach Bekanntwerden der Medienberichte auf den Verdacht gegen seinen neuen Spieler. "Wir möchten deutlich zum Ausdruck bringen, dass für uns bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung gilt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das ist aktuell nicht der einzige Skandal bei den Olympischen Spielen. Auch die paraguayische Schwimmerin Luana Alonso sorgte für riesigen Trubel nach ihrem Olympia-Rücktritt vor wenigen Tagen. Angeblich soll sie aus dem Olympischen Dorf geworfen worden sein, nachdem sie ihren Aufenthalt für Sightseeing genutzt hatte. Doch gegen diese Vorwürfe wehrte sie sich bereits in ihrer Instagram-Story: "Ich wollte nur klarstellen, dass ich nie von irgendwo entfernt oder ausgeschlossen wurde. Hört auf, falsche Informationen zu verbreiten. Ich möchte keine Erklärung abgeben, aber ich werde mich auch nicht von solchen Lügen beeinflussen lassen."

Tom Craig im März 2019

Luana Alonso im Juni 2024

