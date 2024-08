Bei Giuliano gemeldet? "Love Fool"-Ariel schießt gegen Nadja

Ariel und Nadja kennen sich schon seit ihrer Teilnahme an der Realityshow Love Fool. Doch wie sich ihre ehemalige Freundin verhält – auch in der aktuellen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love – möchte Ariel nicht weiter hinnehmen. In ihrer Instagram-Story schießt sie nun hart gegen Nadja. Dabei legt sie nahe, die Reality-TV-Bekanntheit habe sich zuvor bereits an ihren Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger rangemacht. "Wenn du mitbekommst, dass ich mit Giuliano Stress habe, probierst du es wieder bei ihm", wettert die Mutter einer Tochter und fügt hinzu: "Bitte, lern deinen Wert kennen und sei nicht die zweite Wahl."

Doch neben diesen Vorwürfen hat Ariel an "Mrs. Doppelmoral", wie sie Nadja bezeichnet, noch anderes auszusetzen. Diese zog nämlich fies über ihren Co-Star Dana Feist her und unterstellte ihr eine geheime Beziehung mit Wilson. Doch kurz darauf gestand Nadja selbst, zwischen ihr und Nikola Glumac (28) habe sich schon vor der Show eine Beziehung entwickelt. Ariel urteilt: "Wie fake kann ein Mensch sein?" Die Beauty bestätigt also, was Nikola in den aktuellen Folgen "Are You The One?" vehement verneint. Bevor Nadja in die Show gegangen war, hatte sie Ariel erzählt, sie wäre in einer Beziehung mit Nikola und habe mit ihm abgesprochen, dass sie einander treu bleiben wollen. In der Show versuchten sie jedoch zunächst, ihre Gefühle geheimzuhalten – bis beide auch mit anderen Kandidaten flirteten und sich damit gegenseitig verletzten.

Das Drama rund um Nadja und Nikola sorgt bei "Are You The One?" derzeit für jede Menge Trubel. Doch von einer vorherigen Beziehung will der Ex von Gloria Glumac (31) nichts wissen. "Ich bin Single und bin hier auch als Single reingegangen. Ich bin in einem Single-Format und werde die Frauen hier kennenlernen", beteuert Nikola immer und immer wieder.

Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

