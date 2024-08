Waren Nikola und Nadja vor "Are You The One?" etwa ein Paar?

In der neuen Doppelfolge der Reality-Show Are You The One – Reality Stars in Love fliegen zwischen Nadja und Nikola Glumac (28) die Fetzen. Grund für den Streit ist, dass die Love Fool-Bekanntheit nicht erträgt, den Tattooliebhaber mit anderen Frauen wild herumflirten zu sehen, und in Tränen ausbricht. "Hätte ich das gewusst, wäre ich hier nie reingegangen! Meinst du wirklich, dass wir das hier überstehen?", wirft sie ihm vor und deutet damit eine vorherige Beziehung an. Der Ex von Gloria Glumac (31) bleibt jedoch stur: "Ich bin Single und bin hier auch als Single reingegangen. Ich bin in einem Single-Format und werde die Frauen hier kennenlernen", stellt er klar.

Doch was genau meint Nadja mit ihren Worten? Was lief zwischen ihr und dem Prominent getrennt-Star? "Wir hatten vorher was, bevor wir hier reingekommen sind. Seine Sachen sind alle bei mir. Niko und ich kennen uns vielleicht doch schon ein bisschen intensiver und deswegen fällt es mir nicht leicht", klärt sie auf. Nikola beteuert jedoch erneut, dass sie nie ein Paar waren und er keine Verbindung zu ihr fühle. Nadja verliert daraufhin völlig die Fassung und schreit: "Du hast mir davor so viele Sachen gesagt, das sagt man nicht. Gott sei Dank habe ich Bilder und Videos von unserer Zeit gemacht. Wir sind hier reingekommen, ich habe dich zum Bahnhof gefahren."

Lars Maucher, der zunächst wenig Verständnis für Nadja zeigt, wird plötzlich ganz sanft und nimmt sie in Schutz: "Jetzt weiß ich, warum sie immer weint, was sie triggert, wenn sie außerhalb was hatten, ist das doch klar, weil sie an ihm hängt." Am nächsten Tag versucht Antonino De Niro, den Streit auf süße Art und Weise zu schlichten – doch dabei kommt heraus, dass Nikola Nadja sogar seiner Familie per FaceTime vorgestellt hat, was bei ihr Hoffnungen auf eine ernsthafte Beziehung geweckt hatte. Auf Instagram haben die Zuschauer eher weniger Verständnis für die Influencerin: "Nadja hat selbst Schuld. Wenn sie vorher etwas mit Nikola anfängt und merkt, dass sie mehr für ihn empfindet, warum nimmt sie dann überhaupt noch an AYTO teil? Da war der Stress doch vorprogrammiert."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac macht ein Selfie im Meer

Instagram / nadja__1406 Nadja, "Love Fool"-Bekanntheit

Wen könnt ihr mehr verstehen: Nikola oder Nadja? Nikola, denn er ist Single und kann machen, was er will. Nadja! Wenn man sich so kennenlernt, wie die beiden, sind ihre Ausraster verständlich. Ergebnis anzeigen



