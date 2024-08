Simone Biles trägt nach Olympia-Finale medizinischen Schuh

Hat sich Simone Biles (27) verletzt? Als die Turnerin beim Aufwärmen für ihren dreifachen Sprung stürzte, merkten die Kommentatoren an, dass sie "komisch gelandet" sei. Nun trägt Simone einen medizinischen Schuh, der ihre bereits vorbelastete linke Wade zu stützen scheint. Im Interview mit NBC gibt die Olympionikin jedoch Entwarnung: "Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, um sicherzugehen, denn wir haben noch eine Reise vor uns, um uns zu erholen und all das Zeug. Also nur ein bisschen Muskelkater."

Im weiteren Gespräch betont Simone, dass sie so einiges aushalten könne: "Ich habe das Gefühl, dass Elite-Athleten ziemlich zäh sind, ob mit oder ohne Schmerzen, wir sind zu allem bereit." Während ihr der Fernsehsender ein Video ihres Sturzes vorführt, erklärt die 27-Jährige, dass der Ausrutscher kein Grund zur Sorge sei. "Was ihr hier seht, ist, dass ich einfach nur versucht habe, eine Überdrehung zu machen und genau das habe ich getan und [Trainer] Laurent fast umgehauen. Aber es war gut", kommentiert sie die Aufnahmen.

Auch wenn Simone den Rekord von neun olympischen Goldmedaillen nicht knacken konnte, war ihre Zeit bei den Olympischen Sommerspielen mehr als erfolgreich. Sie gewann dreimal Gold und einmal Silber und erweiterte ihre Sammlung somit auf insgesamt elf olympische Medaillen. Mit einem Schnappschuss von sich und ihren Preisen teilte sie ihren Fans auf Instagram mit, wie glücklich sie über ihre Erfolge ist. "Mehr als in meinen wildesten Träumen", lauten ihre Worte unter dem Post. Auch ihr Ehemann Jonathan Owens (29) zeigt sich in der Kommentarspalte ganz begeistert von der Leistung seiner Liebsten: "Ich bin so stolz auf dich, Baby."

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

