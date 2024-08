Darauf steht Katy Perrys kleine Tochter Daisy aktuell total

Katy Perry (39) verrät in einem Format von British Vogue einige der süßen Interessen ihrer dreijährigen Tochter Daisy Dove. Während sie für "In the Bag" verschiedene Gegenstände aus ihrer Handtasche zieht, zeigt die Popikone auch Daisys Hello-Kitty-Armbanduhr und berichtet begeistert: "Daisy ist gerade total in Hello Kitty vernarrt." Die Sängerin lässt durchblicken, dass sie deshalb überlege, eine Hello-Kitty-Mottoparty für den vierten Geburtstag ihrer Tochter, die sie mit Schauspieler Orlando Bloom (47) teilt, zu veranstalten.

Neben Hello Kitty sei Daisy auch ein großer Fan der britischen Kinderbuchfigur Peppa Pig, erzählt Katy weiter. Die Sängerin lieh sogar einer Figur in der Serie – Mrs. Leopard – ihre Stimme, um ihre Tochter zu begeistern. "Ich habe es nur gemacht, um bei meiner Tochter zu punkten", gesteht der Popstar schmunzelnd. Seit Daisy im August 2020 geboren wurde, habe sich auch der Inhalt von Katys Handtasche drastisch verändert. Sie trage nun stets Snacks, Wasser und Spielzeug für ihre Kleine bei sich.

Katys Mutterfreuden inspirierten auch ihr neuestes musikalisches Werk. Die Single "Lifetimes", die diese Woche veröffentlicht wurde, ist Teil ihres kommenden Albums "143" und von ihrer Tochter Daisy inspiriert. In einem Interview mit The Sun sprach sie liebevoll über das besondere Band zwischen ihr und ihrer Tochter: "Es ist lustig, wie man manchmal seinen Seelenverwandten in einem Partner sucht. Für mich kam er in Form von Daisy." Katy freut sich nun darauf, ihr sechstes Studioalbum "143" am 20. September zu veröffentlichen.

Anzeige Anzeige

Agence / Bestimage Katy Perry im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sägerin, mit Orlando Bloom 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Daisy auf Hello Kitty und Peppa Pig abfährt? Klar, das liebt fast jedes Kind! Nein, ich habe mit etwas anderem gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de