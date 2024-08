Gewusst? Prinzessin Madeleine war bereits einmal verlobt

Gerade erst ist Prinzessin Madeleine (42) mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (50) und ihren drei gemeinsamen Kindern von den USA zurück in ihre Heimat Schweden gezogen, um dort ihr Leben als fünfköpfige Familie zu genießen – dabei wäre fast ein anderer Mann an der Seite der schwedischen Royal gewesen! Vor fast genau 15 Jahren – am 11. August 2009 – verkündete Madeleine ihre Verlobung mit Jonas Bergström (45). Die beiden waren damals bereits acht Jahre ein Paar gewesen und schienen das perfekte königliche Duo zu sein. Doch nur wenige Monate später zerbrach die Verlobung auf schmerzhafte Weise, als bekannt wurde, dass Jonas eine Affäre mit der norwegischen Handballerin Tora Uppstrøm Berg hatte. "Wenn ich gewusst hätte, dass er eine Freundin hat, hätte ich so etwas nie getan. Mir tut Madeleine leid, die einen untreuen Ehemann bekommt", erklärte diese daraufhin laut Bunte.

Nach der geplatzten Verlobung am 24. April 2010 zog es Madeleine in die Ferne – nach New York, um genau zu sein. In der Hektik der Metropole fand sie schließlich wieder ihr Glück: Dort lernte sie nämlich den britischen Geschäftsmann Chris kennen und lieben. 2013 verlobten sich die beiden und feierten wenig später ihre märchenhafte Hochzeit. Heute sind Madeleine und Chris Eltern von drei gemeinsamen Kindern: Leonore (10), Nicolas (9) und Adrienne (6).

Und was hat sich seitdem für Jonas getan? Der Jurist fand auch sein Glück – und zwar mit Madeleines ehemaliger bester Freundin Stephanie af Klercker. Auch sie heirateten 2013 und sind Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Töchterchen Katinka erblickte im darauffolgenden Jahr das Licht der Welt, einige Jahre später folgte Sohnemann Sebastian. Der kleine Wilhelm machte das Familienglück schließlich 2020 komplett. Wie Stephanies Leben als dreifache Mama ist, verriet die Unternehmerin vor drei Jahren im Interview mit Bunte: "Wir haben eine Nanny für unsere Kinder. Anders wäre das nicht möglich. Aber ich hole die Kinder jeden Tag von der Schule ab und für gewöhnlich bringt mein Ehemann sie hin."

Getty Images Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im August 2021

Instagram / steffibergstrom Jonas Bergström mit seinen Kindern Katinka und Sebastian

