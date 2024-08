Nach vier Monaten: Heinz Hoenig möchte unbedingt nach Hause

Heinz Hoenig (72) sehnt sich nach seinem Zuhause. Der Schauspieler liegt seit rund vier Monaten im Krankenhaus und kämpft dort um seine Gesundheit. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) gibt im Interview mit Bild zu, wie gern der "7 Zwerge"-Star das Krankenhaus verlassen möchte: "Sein größter Wunsch ist es, nach Hause zu kommen und wieder bei seiner Familie zu sein. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht genau. Ich denke, dass Heinz zu Hause am besten Ruhe genießen kann und sich in seiner vertrauten Umgebung am wohlsten fühlt." In der Zwischenzeit kümmert sich Annika um die organisatorischen Angelegenheiten.

Vollends genesen ist Heinz noch nicht, denn ihm steht noch eine Operation an der Aorta bevor – der Eingriff kann aber erst vonstattengehen, wenn sich sein Allgemeinzustand verbessert hat. "Ich werde mein Bestes geben, ihn zu Hause genesen zu lassen und seine Kräfte zu mobilisieren, damit er für die große, risikoreiche Operation gewappnet ist", betont Annika. Derzeit hat Heinz aber zusätzlich noch keine Krankenversicherung, was die Sache komplizierter macht. "Sicherlich ist es von großem Vorteil, bis dahin eine Krankenversicherung zu haben. Diesbezüglich habe ich aber vollstes Vertrauen in unseren Anwalt, der seit Wochen unermüdlich für Heinz im Einsatz ist", versichert Heinz' Frau jedoch.

Heinz ist seit vielen Jahren in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ein bekanntes und beliebtes Gesicht. Der Durchbruch gelang ihm in den 1980er-Jahren mit seiner Rolle in dem Kultfilm "Das Boot". Seitdem hat er in zahlreichen Produktionen mitgewirkt und sich einen festen Platz im Herzen seiner Fans erobert. Seine Frau Annika, die er 2019 heiratete, steht ihm in dieser schweren Zeit fest zur Seite und gibt ihm Halt.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

