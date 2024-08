Nicht verändert? So sah Danni Büchner als Jugendliche aus

Daniela Büchner (46) wird nostalgisch. Auf Instagram veröffentlicht die Reality-TV-Bekanntheit emotionale Erinnerungsfotos. Ein Schnappschuss zeigt die Witwe von Jens Büchner (✝49) kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Mit dunklen Haaren hält sie stolz die kleine Joelina Karabas (24) im Arm. "Damals im Dezember 1999", erklärt der Goodbye Deutschland-Star in der Bildbeschreibung. Doch damit nicht genug. Danni teilt noch ein weiteres Bild aus der Vergangenheit: Das Foto zeigt die Influencerin als Teenagerin. Mit blondem Kurzhaarschnitt schaut die damals circa 17-Jährige aufgeweckt in die Kamera. "Ich glaube, das war 1995 oder so", verrät sie zusätzlich.

Seit dem Jahr 2016 steht Daniela Büchner in der Öffentlichkeit. Ihren ersten Auftritt vor der Kamera feierte die Reality-TV-Bekanntheit im Alter von 38 Jahren in der Vox-Show "Goodbye Deutschland". Seither hat sich die Reality-Darstellerin optisch sehr verändert. Auch in den vergangenen Monaten durchlief die fünffache Mutter eine extreme Transformation: Denn sie nahm ganze 20 Kilo ab.

Dannis starke Abnahme sorgte nicht nur für Begeisterung. Immer wieder häufen sich unter ihren aktuellen Instagram-Beiträgen zahlreiche negative Kommentare wie "Da sahst du früher mit deinen Kurven 1.000-mal besser aus als heute" oder "20 Jahre gealtert". Nicht nur die User im Netz zeigen sich kritisch. Auch ihre Tochter Joelina äußerte in der Vergangenheit bereits ihre Bedenken. "Irgendwann habe ich dann doch schon gedacht, es geht jetzt langsam so in die Phase, wo man Knochen gesehen hat, wo ihr Gesicht total dünn wurde und ich mir dann gedacht habe, hoffentlich ist es keine Krankheit", machte die Flugbegleiterin vor wenigen Wochen im Interview mit RTL deutlich.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina Karabas im Jahr 1999

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im August 2024

