Zu alt, zu dünn: Daniela Büchner kämpft mit Hass im Netz!

Danni Büchner (46) kämpft mal wieder mit gehässigen Kommentaren im Netz! Im vergangenen Jahr hatte die Reality-TV-Persönlichkeit stolze 15 Kilogramm abgespeckt! Ihren neuen Körper versteckt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit auch nicht und veröffentlicht regelmäßig Schnappschüsse von sich im Netz. Für ihren letzten Instagram-Beitrag hagelt es aber mal wieder viel Kritik. "Wow, wie alt und eingefallen sie wirkt... schade", schreibt ein User und eine andere Nutzerin meint: "Da sahst du früher mit deinen Kurven 1000-mal besser aus als heute 20 Jahre gealtert."

Das lässt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin aber nicht auf sich sitzen und thematisiert die gehässigen Kommentare in ihrer Instagram-Story: "Ach Leute… bei manchen Kommentaren fasse ich mir echt an den Kopf." Laut Danni würden sich vor allem Frauen abwertend über ihr Aussehen äußern. "Meint ihr, es gibt noch so was wie Respekt und Anstand unter Frauen?", wettert die 46-Jährige. Auch einige ihrer Fans stehen hinter ihr. "Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man lieber den Mund halten. Schade, dass so viele nur in der Theorie gegen Bodyshaming oder Ähnliches sind", stellt eine Userin fest.

Vor einigen Wochen hatte Danni im Gespräch mit Bild noch über die positiven Auswirkungen ihres Gewichtsverlustes gesprochen. Die verlorenen Kilos stärken auch ihre Psyche – mit dem Hass im Netz könne sie mittlerweile besser umgehen. "Ich versuche, dem Ganzen mit Humor zu begegnen und die Leute, die komplett übers Ziel hinausschießen, mitunter etwas auf die Schippe zu nehmen", erklärte die Mallorca-Auswanderin.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Darstellerin

