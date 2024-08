Adele gesteht: Sie ist während ihrer Konzerte immer nervös

Adele (36) gehört zweifelsohne zu den größten Musikerinnen der Welt. Mit ihren Shows in München begeistert sie aktuell Hunderttausende von Menschen. Bei jedem ihrer insgesamt zehn Konzerte jubeln ihr knapp 80.000 Fans zu. Doch so locker, wie die Sängerin auf der Bühne wirkt, scheint sie das Ganze nicht zu handhaben. "Ich bin eine sehr nervöse Sängerin und mache so große Shows nicht sehr oft. Ich habe es für meine Nerven immer versucht, kleiner zu halten", gestand Adele, laut Bild, ihren Fans im Rahmen eines Auftritts am Samstag. Während der ersten drei bis vier Songs mache sie sich "immer noch in die Hose".

Vor allem früher habe sich die "Set Fire to the Rain"-Interpretin immer "das Worst-Case-Szenario vor so großem Publikum ausgemalt". Doch nun wolle sich Adele ihren Ängsten stellen. "Ich glaube, mit den nächsten sechs Shows lerne und trainiere ich das. Das ist mein Weg der Bewältigung. Ich weiß, dass ich ein sensibler Mensch bin", gibt die Britin zu. Während ihrer Performance lässt sich Adele nichts von ihrer Nervosität anmerken. Ganz der Vollprofi performt sie über zwei Stunden lang 20 Songs – darunter auch ihre größten Hits wie "Someone Like You", "Hello" oder "Rolling in the Deep".

Auf ihren Konzerten ist Adele immer für eine Überraschung gut. Bei ihrem Konzert am vergangenen Freitag verkündete die 36-Jährige stolz, dass sie und ihr Partner Rich Paul (42) miteinander verlobt sind. Zuvor hatten bereits diverse Medien monatelang spekuliert, ob die beiden den nächsten Schritt gewagt haben.

Getty Images Adele, Sängerin

MEGA Adele und Rich Paul, 2024

