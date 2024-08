"The Masked Singer"? Olympia-Abschlussfeier fällt durch

Heute Abend finden die Olympischen Spiele in Paris ihren krönenden Abschluss. Wochenlang wurde schon spekuliert, was die Fans erwarten wird – außer Frage stand, dass es eine große Feier wird. Doch gerade der Anfang der Bühnenshow haut die Zuschauer nicht wirklich vom Hocker: Eine Person in einem aufwendigen goldenen Kostüm kommt vom Himmel geschwebt, danach tummeln sich mehrere weiß verkleidete Menschen auf der steinigen Bühne. "The Masked Singer schmuggelt sich in die Schlussfeier!", witzelt ein Betrachter auf X.

Viele andere sehen hinter der heiß ersehnten Abschlussfeier allerdings kein wirkliches Konzept. "Gibt es einen Zeitplan für die Abschlusszeremonie oder machen die das einfach spontan?", fragt sich ein Zuschauer höhnisch. "Komm schon, Frankreich, was ist das?" oder "Die Abschlusszeremonie ist sowohl verwirrend als auch langweilig ", nörgeln zwei weitere. Andere finden die Party aber sehr kunstvoll: "Mann, das ist eine atemberaubende Abschlusszeremonie. Ich bin wirklich komplett begeistert", schreibt ein anderer User auf X.

Nach der kunstvollen Performance gibt es auch Musik auf die Ohren. Die französische Band Phoenix betritt die Bühne und spielt ihre bekanntesten Lieder. Unterstützt werden sie dabei von dem DJ Kavinsky und der belgischen Sängerin Angèle. Zuvor war bereits auch durchgeklungen, dass Tom Cruise (62) noch die Bühne betreten wird.

Getty Images Phoenix bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele

Getty Images Benjamin Bernheim bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele

