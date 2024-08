Hat Marius Borg Høiby seine Ex-Freundin Juliane misshandelt?

Vor wenigen Tagen machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Marius Borg Høiby (27), der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (50), wurde wegen der angeblichen Körperverletzung einer Frau verhaftet. Nun meldet sich auch seine Ex-Partnerin Juliane Snekkestad (29) zu Wort – und macht ihrem Verflossenen schwere Vorwürfe. "Auch wenn meine engsten Familienangehörigen und Freunde davon wussten, habe ich mich entschlossen, nicht länger zu schweigen. Und um die Fragen zu beantworten: Ja, ich war früher psychischer und physischer Gewalt durch die betreffende Person ausgesetzt. Die psychische Gewalt war für mich am brutalsten", erklärt sie in einem Statement auf Instagram.

Mit ihrer Aussage wolle sie kein Mitleid erregen, sondern verhindern, dass so etwas nicht noch einmal passiert, betont das Ex-Playboy-Model weiter: "Und das muss jetzt gestoppt werden. Wir können nicht länger zulassen, dass noch mehr Frauen so etwas erleiden, und ich fühle mich verpflichtet, darüber zu berichten." Sie selbst leide noch immer an den Folgen ihrer angeblichen Misshandlung durch ihren Ex-Partner: "Selbst nach Jahren professioneller Hilfe und Unterstützung durch meine wunderbare Familie, meinen Verlobten und meine Freunde wird man irgendwie nie wieder derselbe Mensch."

Marius und Juliane hatten ihre Beziehung erstmals im Juli 2018 mit einem Kussfoto in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Rund ein Jahr später zogen sie zusammen. Im März 2022 machte Juliane dann die Trennung öffentlich. "Marius Borg Høiby und ich haben uns getrennt", erklärte sie damals gegenüber der norwegischen Zeitung Nettavisen. Mehr Details wollte sie damals nicht verraten, dennoch beteuerte das Model: "Ich fühle mich jetzt viel besser."

Getty Images Marit Tjessem, Juliane Snekkestad und Marius Borg Høiby im September 2020

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

