Nach ESC: Ermittlungen gegen Joost Klein wurden eingestellt

Vor einigen Monaten kam es beim Eurovision Song Contest zu einem kleinen Eklat. Der niederländische Musiker Joost Klein (26), der als heißer Favorit für den Sieg galt, wurde aufgrund einer Anzeige kurz vor dem großen Finale von der Veranstaltung ausgeschlossen. Er soll eine Produktionsmitarbeiterin bedroht haben, weshalb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Dieses wurde nun aber eingestellt, wie unter anderem t-online berichtet. "Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann eine Bewegung machte, die die Filmkamera der Frau traf. Der Ablauf der Ereignisse war schnell und wurde von den Zeugen des Vorfalls unterschiedlich wahrgenommen", heißt es in einer Stellungnahme der schwedischen Staatsanwaltschaft. Wie der Oberstaatsanwalt Frederik Jönsson weiter erklärt, könne daher nicht bewiesen werden, "dass die Tat ernsthafte Angst auslösen konnte oder dass der Mann eine solche Absicht hatte."

Kurz vor dem Finale der Musikshow hatte die Europäische Rundfunkunion EBU eine Erklärung veröffentlicht, in der sie bestätigte, den Rapper von der Veranstaltung ausgeschlossen zu haben: "Die schwedische Polizei hat eine Beschwerde untersucht, die von einem weiblichen Mitglied des Produktionsteams nach einem Vorfall nach seinem Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend eingereicht wurde. Während das Gerichtsverfahren seinen Lauf nimmt, wäre es für ihn nicht angebracht, weiter am Wettbewerb teilzunehmen."

Dass Joost freigesprochen wurde, mag einige Fans überraschen. Immerhin hatte er es kurz nach dem Vorfall selbst zugegeben. Wie die schwedische Zeitung Aftonbladet damals berichtete, soll der "Europapa"-Interpret im Polizeiverhör zugegeben haben, eine Kamerafrau bedroht zu haben, nachdem diese ihn gegen seinen Willen gefilmt habe. Als sie seiner Bitte, mit dem Filmen aufzuhören, nicht nachgekommen sei, habe er seine Faust geballt. Nach dem Vorfall soll er sich dann mehrfach entschuldigt haben.

Getty Images Joost Klein, Sänger

Getty Images Niederländischer Sänger Joost Klein

