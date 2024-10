Joost Klein lehnt ESC-Teilnahme nach Disqualifikation ab

Der niederländische Sänger Joost Klein (26) wird nicht am Eurovision Song Contest 2025 in Basel teilnehmen. Dies gab die niederländische Rundfunkanstalt AvroTros bekannt, nachdem sie sich trotz eines vergangenen Zwischenfalls entschieden hatte, bei dem renommierten Musikwettbewerb präsent zu sein. Joost war in der diesjährigen Ausgabe in Malmö nach einem Vorfall hinter den Kulissen disqualifiziert worden. Obwohl ihm eine erneute Teilnahme angeboten wurde, lehnte er diese ab – mit der Begründung, dass er sich nicht bereit fühle.

Der besagte Vorfall ereignete sich, als Joost ohne seine Zustimmung von einer Kamerafrau gefilmt wurde, was zu einer angespannten Situation führte und schließlich ein Ermittlungsverfahren der schwedischen Polizei zur Folge hatte. AvroTros bezeichnete die Disqualifikation als unverhältnismäßig, dennoch blieb die EBU bei ihrer Entscheidung, Joost auszuschließen. Das Verfahren gegen ihn wurde später mangels Beweisen eingestellt. Die von AvroTros geforderten strukturellen Veränderungen führten zu neuen Sicherheitsmaßnahmen, die von der EBU akzeptiert wurden, sodass die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2025 fortgesetzt werden konnte.

Joost wandte sich über Instagram an seine Fans und bedankte sich für ihre Unterstützung. Er betonte, dass eine Rückkehr zum Wettbewerb für ihn momentan nicht infrage komme, da er Zeit benötige, um die Erlebnisse des vergangenen Jahres zu verarbeiten. "Die vergangenen paar Monate waren schrecklich. Auch wenn ich es liebe, überall auf der Welt aufzutreten, fühlte sich etwas nicht richtig an", betonte der 26-Jährige zudem auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Niederländischer Sänger Joost Klein

Getty Images Joost Klein im Dezember 2023

