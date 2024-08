Ohne Bikinitop: Heidi Klum und Tom Kaulitz planschen im Meer

Dieses Pärchen genießt die Sonne auf der Haut: Heidi Klum (51) und ihr Lover Tom Kaulitz (34) machen gerade Urlaub auf den karibischen Inseln. Auf neuen Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man das Paar eng umschlungen im blauen Wasser kuscheln. Sie küssen sich und scheinen die gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen. Was besonders auffällt: Die Modelmama ist bis auf ein kleines Bikinihöschen splitterfasernackt. Allerdings scheint sie sich nicht sehr daran zu stören: Spätere Fotos zeigen sie bei einem kurzen Spaziergang über den Strand – ebenfalls ohne Oberteil.

Heidi ist dafür bekannt, sich gerne ungeniert zu zeigen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie in den vergangenen Tagen immer wieder neckische Aufnahmen von sich, in denen sie ihren Modelkörper zur Schau stellte. In einem Clip präsentierte sie der Kamera sogar stolz ihren Po, als sie aus den wogenden Wellen stolzierte, um dann am Strand hin und her zu tanzen. Dabei trug die TV-Bekanntheit nur einen String-Bikini und lachte völlig ausgelassen. Der Strandurlaub kommt aber nicht von ungefähr. Wie Heidi auf ihrem Account preisgibt, feierte sie mit ihrem Liebsten während des Urlaubs ihren Hochzeitstag.

Bereits seit fünf Jahren sind Heidi und der Tokio-Hotel-Gitarrist nun schon verheiratet. Die öffentliche Trauung fand im August des Jahres 2019 total luxuriös auf einer Jacht statt, doch tatsächlich sollen sie sich schon im Februar desselben Jahres im vertrauten Kreis das rechtskräftige Jawort gegeben haben. Deswegen verbrachten die beiden Turteltauben in diesem Jahr auch schon im Februar einige Zeit zu zweit in Südtirol.

Instagram / heidiklum Collage: Heidi Klum, August 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Januar 2023

