So verbrachten Tom Kaulitz und Heidi Klum ihren Hochzeitstag

Sie schweben auf Wolke sieben! Tom Kaulitz (34) und Heidi Klum (50) lernten sich vor sechs Jahren kennen und lieben. Sie hatten anscheinend keine Zeit zu verlieren, denn nur ein Jahr später läuteten bei den Turteltauben die Hochzeitsglocken. Vor einigen Tagen feierten der Tokio Hotel-Star und das Topmodel daher bereits den fünften Hochzeitstag. Um ihre Liebe zu zelebrieren, haben sich Heidi und Tom etwas ganz Besonderes überlegt!

"Wir sind in Südtirol gewesen, richtig schön im Schnee, und zwar im Örtchen, in dem Heidi das Skifahren gelernt hat", berichtet Tom seinem Bruder Bill (34) in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Begeistert fährt der Musiker fort: "Wir sind da in ein Hotel gegangen, wirklich total süß, ganz familiär! Heidi kennt die Leute da schon, seit sie drei Jahre alt ist." Während ihres Kurzurlaubs wurde es feuchtfröhlich: "Wir haben wirklich Bier und Schnaps im Mix getrunken [...] Da kamen wirklich alle vorbei aus dem ganzen Dorf, weil sich herumgesprochen hat 'Heidi und Tom sind da' und dann kommen halt alle vorbei zum gemeinsamen Saufen."

Scherzhaft fragte Bill nach der Erzählung: "Und, lass mich raten: Du willst direkt wieder nach Immobilien schauen, du willst direkt wieder dahin ziehen?" Lachend entgegnete sein Zwillingsbruder: "Ich bin da schon längst dran." Erst vor Kurzem schwärmten die Brüder von Immobilien fernab ihres Wohnsitzes in Los Angeles.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Januar 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2022

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis

