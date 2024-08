Trotz Wucherpreis: Fans konnten Adele nicht sehen

Das haben sich die Fans von Adele (36) sicherlich anders vorgestellt. Die Sängerin gastiert aktuell für einen regelrechten Marathon an Konzerten in München – und die bayrische Hauptstadt hat sich nicht lumpen lassen. Für die zehn Shows wurde eine gewaltige Arena aus dem Boden gestampft: Über 400 Euro gaben ihre Fans teilweise aus, um Adele darin sehen zu dürfen. Doch offenbar wurden viele enttäuscht, denn nach den ersten Konzerten gibt es im Netz einen Aufschrei an Empörung. Mehrere TikTok-Clips zeigen, wie die Zuschauer sich auf ihre Stühle stellen müssen, um überhaupt einen Blick auf die Bühne erhaschen zu können. "Ich habe 370 Euro bezahlt und konnte nichts sehen. Mein Freund saß für 70 Euro ganz hinten und hatte die beste Sicht. Ich bin stinksauer", schimpft nicht nur ein User in den Kommentaren.

Doch damit nicht genug. Auch die Organisation vor Ort sorgt für Aufruhr unter den Fans. So forderte die Security das Publikum immer wieder auf, sich nicht auf die Stühle zu stellen. "Der Sicherheitsdienst hat die Leute angewiesen, sich hinzusetzen, damit wir alle auf der gleichen Höhe sind. Es war ein absoluter Scherz. Ich habe so viel Geld bezahlt und konnte kaum etwas sehen", schildert ein weiterer User. Darüber hinaus berichtet eine Zuschauerin, die im Rollstuhl sitzt, auf X, dass es ihr kaum möglich war, das Gelände nach der Show problemlos zu verlassen: "Sie haben nicht an einen Weg für Menschen mit Beeinträchtigung gedacht. Ich musste über große Steine und durch enge Räume voller Menschen fahren."

Die Anweisungen der Security bekam auch Adele bei einem ihrer Konzerte mit. Sie ließ es sich nicht nehmen, ihren Fans unter die Arme zu greifen und wies den Sicherheitsdienst kurzerhand vor versammelter Mannschaft zurecht. Die Fans standen nicht nur auf, um besser sehen zu können – während des Hits "Rumor Has It" sprangen sie auf und feierten mit der Britin. Auch hier bekamen sie wieder den Hinweis, sich hinzusetzen. "Hört auf, meinen Fans zu sagen, dass sie sich hinsetzen sollen – steht auf, wenn ihr möchtet", schimpfte Adele daraufhin erneut mit der Security.

Getty Images Adele im Juli 2022

Getty Images Adele, Sängerin

