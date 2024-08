"Hört auf": Adele schreit Security bei München-Konzert an

Adele (36) steht derzeit für eine Reihe von Konzerten in München auf der extra für sie errichteten Bühne. Während die Musikerin bei ihrem zweiten Auftritt mit "Rumour Has It" einen ihrer größten Hits sang, hielt es die euphorischen Zuschauer nicht mehr auf ihren Plätzen und sie feierten mit ihr. Doch die Security wollte, dass sich die Gäste wieder setzen. Daraufhin schritt der Superstar persönlich ein und ergriff das Wort, wie ein kursierendes Video auf TikTok beweist. An das Sicherheitspersonal gerichtet schreit sie: "Hört auf, meinen Fans zu sagen, dass sie sich hinsetzen sollen – steht auf, wenn ihr es möchtet!"

Die Fans der Britin wurden den Berichten von Bild zufolge vor Beginn der Performance darauf hingewiesen, auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben. Der Hintergrund hierzu sei ein freies Sichtfeld für alle Zuschauer, also auch jene in den hinteren Reihen. In den sozialen Medien fanden im Nachgang der Show zu dem genannten Problem hitzige Diskussionen statt. So beschweren sich ihre Anhänger auf TikTok in den Kommentaren unter der Aufnahme: "Es ist eben blöd, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nur sitzen kann und daher nichts sieht!"

In die Vorbereitungen für ihren Konzertmarathon hat die "Rolling In The Deep"-Interpretin laut Gala unglaublich viel Arbeit investiert. Damit die Songwriterin ihrem Publikum besonders nah sein kann, tritt sie mitten in der Menge auf. Dies bedeutet für die Künstlerin, dass sie wiederholt über die riesige Bühne laufen und gleichzeitig performen muss. Um ihre Ausdauer angemessen darauf vorzubereiten, verbrachte die 36-Jährige etliche Stunden bei schweißtreibendem Training im Fitnessstudio.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele bei einem Konzert im Hyde Park in London, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es richtig, dass Adele die Fans zum Stehen auffordert? Ja, schließlich soll doch jeder so das Konzert feiern, wie er möchte! Nein, das ist total rücksichtslos den hinteren Sitzreihen gegenüber! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de