Derzeit befindet sich Queen Elizabeth II. (94) zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Philip (98) in häuslicher Isolation auf Schloss Windsor. Aufgrund der aktuellen Lage ist noch nicht klar, wann die Monarchin nach London zurückkehren kann. Doch diese Zeit soll die 94-Jährige sogar genießen, denn so könne sie mehr Zeit mit ihrem Liebsten verbringen. Dabei soll Philip die Queen auch ordentlich bei Laune halten!

Ein Royal-Experte behauptete jetzt nämlich gegenüber dem Magazin Hello!, dass Philip seiner Frau in der Isolation ein besonderer Trost sei. "Er ist ein so wichtiger Bestandteil ihres Erfolgs und ihres Glücks. Er bringt sie zum Lachen", offenbarte der Insider. Dabei habe Philip bei seinen Witzen einen ganz gewissen Geschmack: "Er hat einen leicht ungezogenen Sinn für Humor – einen Sinn für das Lächerliche –, der sie bei Laune hält."

Seine persönliche Haltung soll außerdem einen besonderen Einfluss auf ihre Beziehung haben: "Sie haben eindeutig eine enorm starke Partnerschaft, und ich denke, dass ein großer Teil der Stärke von seiner Freigeistigkeit kommt." Philip sei kein "konventioneller, verliebter Ehemann", er habe die Königin schon immer unterstützt.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., 2007

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip



