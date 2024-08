Dieses "Princess Charming"-Girl ist bei "Die Bachelorette"

Seit wenigen Tagen ist bekannt, welche Kandidaten bei Die Bachelorette um Stella Stegmanns (27) Herz kämpfen werden. Treuen Reality-TV-Fans ist dabei eine Dame aufgefallen, die bereits im Fernsehen nach der großen Liebe gesucht hat: und zwar Aysun! Die Rettungssanitäterin und Barkeeperin buhlte 2023 bei Princess Charming um die Aufmerksamkeit von Madleen Matthias (23). Am Ende wurde aus den beiden Single-Frauen jedoch kein Paar, weswegen Aysun neben 19 weiteren Kandidaten nun Stella für sich gewinnen möchte.

Unter anderem sind die Fitness-Unternehmer Markus und Martin sowie der Groß- und Außenhandelskaufmann Maximilian mit dabei. Auch die Frauen können sich sehen lassen. Zahnarzthelferin Akosua, Servicemitarbeiterin Emma und Sozialarbeiterin Leila wollen Stella kennenlernen. Doch auch Content Creatorin Luna möchte die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit um ihren Finger wickeln.

Ab dem 26. August geht das Kennenlernen in die heiße Phase. Dabei ist Stella offenbar zu einigem bereit, wie sie in einem Promiflash-Interview ausplauderte: "Ich habe mir eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ich bin ein sehr offener Mensch. Genau das, was ich im realen Leben mache, mache ich auch in so einer Show!" Dass sie auf ihrer Liebesreise gefilmt wird, scheint für die Influencerin kein Problem zu sein: "Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ich habe eigentlich fast direkt die ganzen Kameras vergessen!"

RTL / Markus Hertrich Aysun von "Princess Charming" 2023

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

