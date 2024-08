Family im Schlepptau: Vince Vaughn bekommt Walk-of-Fame-Ehre

Schauspieler Vince Vaughn (54) wurde am Montag eine besondere Ehre zuteil: Er erhielt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Begleitet wurde der "Die Hochzeits-Crasher"-Star bei diesem seltenen öffentlichen Auftritt von seiner Frau Kyla und den beiden gemeinsamen Kindern Locklyn und Vernon. Während der Zeremonie dankte Vince seiner Familie von Herzen. "Meine wunderschöne Frau Kyla, ich bin so froh, dass du jetzt bei mir bist. Ich bin dir und unseren wunderbaren Kindern so dankbar", sagte Vince gerührt, wie unter anderem Daily Mail berichtet.

Das Event zog auch prominente Freunde an, darunter Mel Gibson (68), Peter Billingsley und den "Scrubs"- und "Ted Lasso"-Schöpfer Bill Lawrence (55), der als ausführender Produzent an Vinces neuer Serie "Bad Monkey" beteiligt ist. In seiner Rede scherzte Vince zudem, dass trotz der berühmten Gesichter im Publikum seine Familie am wichtigsten sei: "Ihr seid nicht so lukrativ und öffnet mir nicht die gleichen Türen, aber ihr seid das Wichtigste in meinem Leben und ich liebe euch sehr." Ebenfalls anwesend waren seine Eltern Vernon Vaughn und Sharon Eileen DePalmo sowie seine Schwestern Valeri und Victoria Vaughn.

Der 54-Jährige, der durch Filme wie "Swingers" und "Dodgeball" bekannt wurde, hat in seiner Karriere viele Höhepunkte erlebt – doch die Rolle des Familienvaters erfüllt ihn anscheinend am meisten. In einem Interview mit dem New York Times Magazine erklärte er vor Kurzem, dass die Vaterschaft ihn zu einem "einfühlsameren und geduldigeren Menschen" gemacht hat. Außerdem habe er durch seine Kinder gelernt, wie man geschickter im Ermutigen wird.

Getty Images Schauspieler Vince Vaughn mit seiner Familie

Getty Images Vince Vaughn im Februar 2019

