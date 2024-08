Bradley Cooper und Vince Vaughn sind Inspiration füreinander

Bradley Cooper (49) gehört heutzutage zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Im Laufe seiner Karriere gab er sein Talent schon in einigen Filmrollen zum Besten und ist damit eine große Inspiration für seine Fans – und auch Kollegen. Sein "Die Hochzeits-Crasher"-Co-Star Vince Vaughn (54), mit dem er 2005 gemeinsam vor der Kamera stand, schwärmt in höchsten Tönen von dem "American Sniper"-Darsteller. Bradley sei "so großartig", erwähnt er im Interview mit Us Weekly. "All das, was er in den letzten Jahren gemacht hat, ist einfach unglaublich. [...] Bradley hat mich inspiriert", erzählt der Filmproduzent.

Doch auch Vince war seinem früheren Kollegen eine große Inspiration. Genau genommen sorgte der "All Inclusive"-Darsteller für einen Moment, der seine Karriere verändert hat, wie Bradley im Interview für das SAG-AFTRA Foundation Conversations Programm ausplauderte. "Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer nur versucht, es vor der Kamera richtigzumachen. Präsent sein und es richtig machen", erzählte der Leinwandheld. Doch die lockere, unernste Art von Vince habe alles verändert: "Ich beobachte, wie Vince Vaughn eine Szene zerstört, sie einfach vernichtet, und dann will er einfach eine weitere Aufnahme." Der 49-Jährige erinnerte sich, er habe "einfach nur Ehrfurcht vor diesem Menschen" gehabt, vor "diesem Mann, der nur scheitert und bereit ist, alles zu versuchen."

Womöglich werden die zwei Hollywood-Größen in Zukunft wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Wie Vince bereits 2020 verriet, sei "Die Hochzeit-Crasher 2" geplant. "Owen, ich und der Produzent haben zum ersten Mal ernsthaft über eine Fortsetzung des Films gesprochen! Wir stecken in der Anfangsphase!", hieß es damals im Interview mit Entertainment Tonight. Seither ist jedoch viel Zeit vergangen – ob es tatsächlich eine Fortführung geben wird, bleibt eine Überraschung.

Getty Images Vince Vaughn und seine "Die Hochzeits-Crasher"-Kolleginnen im Jahr 2005

Getty Images Bradley Cooper, 2005 bei der Filmpremiere von "Die Hochzeits-Crasher"

