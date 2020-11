Filmfans aufgepasst! 2005 zogen Vince Vaughn (50) und Owen Wilson (51) mit "Die Hochzeits-Crasher" ein Millionenpublikum in die Kinos. In dem Streifen spielen die beiden Hollywood-Stars die Kumpels John und Jeremy, die ungeladen auf Trauungen erscheinen, um dort Single-Ladys abzuschleppen. Der Erfolg der Komödie ist inzwischen bereits 15 Jahre her – es wird Zeit, die Geschichte weiterzuschreiben: Wie Vince jetzt verriet, ist ein zweiter Teil geplant!

Im Interview mit Entertainment Tonight enthüllte der 50-Jährige die Pläne für das Sequel: "Owen, ich und der Produzent haben zum ersten Mal ernsthaft über eine Fortsetzung des Films gesprochen!" Das Team habe bereits eine gute Idee für den zweiten Teil entwickeln können. Vince schilderte weiter: "Wir stecken in der Anfangsphase!"

Sowohl Vince als auch Owen gehörten in den 2000er-Jahren zum sogenannten Frat Pack, einer Gruppe von Schauspielern, die die Comedy-Szene dieser Zeit geprägt haben. Darunter waren neben den beiden Hochzeits-Crashern auch Ben Stiller (54), Luke Wilson (49), Steve Carell (58), Will Ferrell (53) und Jack Black (51). Bekannte Streifen der Gruppe waren "Nachts im Museum", "Starsky & Hutch" und "Meine Braut, ihr Vater und ich".

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Owen Wilson und Vince Vaughn 2005 in "Die Hochzeits-Crasher"

Anzeige

Getty Images Vince Vaughn und Owen Wilson 2005

Anzeige

Getty Images Will Ferrell, Owen Wilson, Ben Stiller und Justin Theroux

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de