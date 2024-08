Nach Geburt: Kylie Jenner kämpfte mit schweren Depressionen

Wenn man Kylie Jenner (27) heute mit ihren Kindern sieht, wirkt sie überglücklich. Immer wieder betont die junge Mutter, wie viel ihr Töchterchen Stormi (6) und Sohn Aire (2) bedeuten. Doch hinter der jungen Unternehmerin liegen viele schwere, turbulente Monate. Das erzählt die TV-Bekanntheit in einem aktuellen Interview mit der britischen Vogue. Nach beiden Geburten kämpfte Kylie über ein Jahr mit einer postpartalen Depression. "Ich fühle mich endlich wieder wie ich selbst. [...] Psychisch war es wirklich schwer. Hormonell war es wirklich schwer", erklärt sie weiter und erinnert sich genau an die Zeit nach Aires Geburt: "Ich war einfach so emotional wegen Dingen, deretwegen ich [normalerweise] nicht so emotional wäre. Ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter telefoniert und hysterisch geweint."

Kylie war noch sehr jung, als sie zum ersten Mal Mutter wurde. Mit gerade einmal 20 Jahren brachte sie ihre Tochter zur Welt. Das alleine stellte sie vor eine Herausforderung. "Das Schwierige ist, ein Gleichgewicht zwischen dem Erwachsenwerden und den Kindern zu finden. Ich muss meine Freunde, die keine Kinder haben, immer wieder daran erinnern, dass ich Kinder habe", sinniert die Unternehmerin im Gespräch mit dem Magazin. Kylie hätte ihren "Egoismus und ihre Freiheit in einem sehr jungen Alter loslassen müssen", wofür sie sich selbst heute sehr viel "mehr Mitgefühl" entgegenbringt. Es sei einfach eine gigantische Lebensveränderung gewesen, meint sie abschließend im Interview.

Seit der Geburt ihres jüngsten Sprösslings Aire hat sich aber nicht nur Kylies Mentalität stark verändert. Auch ihr Liebesleben sieht nun ganz anders aus: Der Vater der Kinder, Travis Scott (33), und der The Kardashians-Star sind seit Januar 2023 endgültig kein Paar mehr – obwohl sie ihre turbulente Romanze davor schon öfter pausiert hatten. Mittlerweile ist Kylie mit Timothée Chalamet (28) zusammen. Obwohl das Paar sich so gut wie nie öffentlich zusammen zeigt und auch jegliche Details ihrer Beziehung privat hält, scheinen sie sehr glücklich miteinander zu sein. Sie haben sogar erst kürzlich den 27. Geburtstag der Beauty zusammen gefeiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner TV-Star Kylie Jenner mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Kylies Statement? Es ist schön, sie so authentisch und nahbar zu erleben. Sie wirkt auf mich trotzdem sehr unecht und aufgesetzt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de