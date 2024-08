Überraschend: Diese bodenständigen Hobbys hat König Charles

Als Oberhaupt der britischen Monarchie hat König Charles III. (75) alle Hände voll zu tun. Die meiste Zeit des Jahres reist er von Termin zu Termin. Wenn Charles dann doch ein wenig Freizeit hat, verbringt er diese mit ziemlich bodenständigen Hobbys. Wie OK! berichtet, beschäftigt sich Charles liebend gerne mit Gartenarbeit. Außerdem soll der Vater von Prinz William (42) und Prinz Harry (39) eine Leidenschaft fürs Malen haben.

Einer Freizeitbeschäftigung, die innerhalb der königlichen Familie breit vertreten ist, kann Charles jedoch nicht allzu viel abgewinnen: dem Sammeln von Briefmarken. Dabei verfügen die Royals über eine umfangreiche Sammlung, die über 117,13 Millionen Euro wert sein soll. Unter anderem sollen sich Marken aus den 1800er-Jahren im Familienbesitz befinden. Auch Queen Elizabeth II. (✝96) soll eine große Sammelleidenschaft für Briefmarken gehabt haben.

Ansonsten verbringt Charles seine freie Zeit vor allem gern mit seinen Enkelkindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Dabei liest der König seinen Nachkömmlingen am liebsten Geschichten vor. Wie seine Ehefrau Königin Camilla (77) in dem Podcast "The Queen's Reading Room" verriet, soll Charles besonders gut darin sein, seine Stimme für die verschiedenen Charaktere zu verstellen. "Mein Mann, der macht das brillant. Er kann alle Stimmen nachmachen", lobte sie den Monarchen.

Getty Images König Charles malt für den guten Zweck, 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

