Diese Buchreihe liest Königin Camilla ihren Enkeln gerne vor

Sie ist eine echte Leseratte! Dass Königin Camilla (76) eine große Liebe zu Büchern hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Diese Begeisterung will die britische Monarchin auch an die nächste Generation weitergeben. Die 76-Jährige verschenkt nicht nur gerne Bücher an ihre Enkelkinder, sondern mag es auch, regelmäßig mit ihnen zu lesen. Doch welche beliebte Buchreihe liest Camilla ihren Enkelkindern besonders gerne vor?

In dem Podcast The Queen's Reading Room plaudert Camilla aus dem Nähkästchen. "Ich glaube, das Buch, das ich am liebsten gelesen habe, war Harry Potter", verrät sie. Eine Sache falle ihr dabei jedoch schwer – Camilla kann die verschiedenen Stimmen der Figuren nicht imitieren. "Ich bin darin völlig hoffnungslos. Aber mein Mann, der macht das brillant. Er kann alle Stimmen nachmachen", lobt sie ihren Liebsten, König Charles (75).

Camilla ist Oma von insgesamt zehn Enkelkindern. Fünf Enkel stammen von ihren zwei leiblichen Kindern Tom und Laura. Durch ihre Ehe mit Charles ist sie zudem Stiefoma von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8), Prinz Louis (5), Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2).

Getty Images Königin Camilla, September 2023

Hugo Burnand König Charles und Königin Camilla im März 2023

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

