Wie geht es Maria Höfl-Riesch nach der Trennung von Marcus?

Vor wenigen Tagen gaben Maria Höfl-Riesch (39) und ihr langjähriger Ehemann und Manager Marcus Höfl bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Etwa eine Woche nach der traurigen Nachricht spricht die einstige Skirennläuferin im Interview mit Gala erstmals über ihre aktuelle Gefühlslage. "Es geht schon, aber natürlich bin ich sehr traurig. So eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben", betont Maria. Trotz der schwierigen Umstände sei es ihr besonders wichtig, die Liebe und den Respekt so gut es geht aufrechtzuerhalten: "Wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, daher gehen wir in Freundschaft auseinander. In Zukunft werden wir zwar kein Ehepaar mehr sein, aber immer noch Freunde."

Maria könne das Scheitern ihrer Ehe nicht an einem bestimmten Punkt festmachen. "Es war ein schleichender Prozess, irgendwann ­haben wir die Kurve nicht mehr gekriegt", erklärt sie weiter und ergänzt: "Wir haben uns langsam, aber stetig voneinander entfernt." Auch wenn ihre romantische Beziehung nicht bestehen konnte, bleibe Marcus weiterhin Marias Manager. Bevor sie den Schritt zurück in die Öffentlichkeit wagt, will die Wintersportlerin den Sommer jedoch nutzen, um ihre Gedanken neu zu sortieren: "Ich fahre mit meiner Schwester an den Gardasee, will den Kopf freibekommen und jetzt mal ganz auf mich schauen."

Maria und Marcus hatten sich im Jahr 2011 das Jawort gegeben. Nach 13 gemeinsamen Ehejahren verkündeten sie ihr Liebes-Aus mit einem Beitrag auf Instagram. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen", hieß es unter der Bilderreihe, die das einstige Paar im Laufe der Jahre zeigt. "Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten", lauteten ihre abschließenden Worte in der Bildbeschreibung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Höfl-Riesch im Mai 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Höfl-Riesch und Markus Höfl-Riesch

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Maria und Marcus weiterhin gemeinsam arbeiten wollen? Ich finde das toll und wünsche den beiden, dass sie das hinbekommen! Ich bin mir nicht so sicher, ob das funktionieren kann. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de