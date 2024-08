Das ist über Prinz Harry und Meghans Kolumbien-Reise bekannt

Am Donnerstag geht es für Prinz Harry (39) und seine Frau, Herzogin Meghan (43) , auf royale Reise! Die beiden besuchen auf Einladung des Vizepräsidenten das südamerikanische Land Kolumbien. Sie bleiben vier Tage und haben in diesem Zeitraum einiges vor, wie The Mirror berichtet. Das royale Paar landet in der Hauptstadt Bogotá und reist am nächsten Tag an die Küste weiter – dort nehmen sie an einem beliebten Musikfestival teil. Abschließend besuchen sie das historische Dorf San Basilio de Palenque.

Ihre Reise ist nach einem strengen Zeitplan organisiert. Eine Quelle verrät gegenüber dem Magazin: "Harry und Meghan werden eine Reihe von Verpflichtungen eingehen, die mit der Arbeit ihrer Stiftung und ihren lebenslangen philanthropischen Bemühungen in Einklang stehen." Am Sonntag werden sie in Cali an einem Musikfestival teilnehmen. Der Bürgermeister Alejandro Eder freut sich über ihren Besuch, wie er auf einer Konferenz erzählte: "Sie werden nach Cali kommen und einen Tag in der Stadt verbringen. Sie werden das Petronio-Álvarez-Festival in der Stadt besuchen und auch anderen sozialen Initiativen einen Besuch abstatten."

Es ist die zweite royale Reise, die die beiden dieses Jahr geplant haben. Im Mai reisten Harry und Meghan nach Nigeria und wollten ein positives Zeichen setzen. Für die Eltern von Lilibet (3) und Archie (5) war es eine spannende Reise. Auf der offiziellen Seite der Royals hieß es: "Das Paar bedankt sich bei allen Organisatoren, den Militäroffiziellen und der gesamten nigerianischen Gemeinschaft für die großartige Gastfreundschaft und die erste unvergessliche Reise, auf die noch viele folgen werden."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Lagos im Mai 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Nigeria

